В ФК "Волинь" новий центральний півзахисник: що про нього відомо

До футбольного клубу "Волинь" приєднався новий центральний півзахисник, ним став Віталій Бойко. Футболіст у складі команди грає з початку зимових зборів, — повідомляють у футбольному клубі.

У складі команди новачок вже зіграв у трьох спарингах міжсезоння. В грі проти "Ковеля-Волині" центральний півзахисник відзначився забитим голом.

В клубі розповіли, що Віталію Бойко – 24 роки. Він – вихованець черкаського футболу. Професійну кар’єру розпочав у складі "Черкаського Дніпра" (пізніше – "Черкащини"), за яку виступав два з половиною сезони. Після цього виступав за іспанський клуб "Сан-Рафаель", а потім повернувся в Україну – до "Минаю", за який виступав і в українській прем'єр-лізі.

Першу частину нинішнього сезону Віталій Бойко провів у складі кременчуцького "Кременя", у складі якого був ключовим гравцем, провівши 18 матчів, забивши три голи.

Що відомо

Спортсмени футбольного клубу "Волинь" 21 січня повернулися з відпустки. Підготовку до весняної частини чемпіонату України – першу розминку та пробіжку – спортсмени розпочали в Центральному парку культури і відпочинку імені Лесі Українки.

Влітку 2021-го луцький футбольний клуб "Волинь" оновив склад команди гравців на сезон 2021/2022. Сезон у клубі розпочали 23 футболісти. У вересні команду підсилили дозаявлені шестеро нових футболістів.

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