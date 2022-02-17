Ремонт дороги на вулицях Пантелеймонівській та Преображенській в Одесі дозволить запустити нові трамвайні маршрути. Про це голова транспортної комісії Петро Обухов розповів у ефірі "Українського радіо Одеса".

Реконструкцію проїжджої частини планують завершити до 20 березня. Нові трамвайні розв'язки дозволять створити маршрути, які поєднають зупинки на станціях Великого Фонтану та Аркадії із центральною частиною міста. Також можливе подовження маршрутів до житлового масиву Котовського, – зазначив Обухов.

"Колись вже були трамвайні шляхи між вулицею Пантелеймонівської, по Водопровідній до Новощепного ряду. Цю гілку, вона довжиною десь 215 метрів, її потрібно відновити", – розповів Петро Обухов.

Автобуси, які дублюють трамвайні маршрути

Наразі в Одесі не ходять трамваї №5, 17, 18, 28. Замість них курсують автобуси №5т та №18т, тролейбус №5 та трамвай №5к. Вони об'їжджають перекриті вулиці, але дублюють маршрути трамваїв лише частково. Так, на маршрутах №5т та №18т перевізники погодилися їздити тільки до 13 станції Великого Фонтана.

"Чесно кажучи, для мене самого це загадка, це маршрути 17т і 5т. Їх запустили приватні компанії за домовленістю з департаментом транспорту. Ця домовленість передбачає, що вони безкоштовно возять пільговиків, а не пільговики їздять по 10 грн. Чомусь, як так розумію, їм вигідно їздити тільки до 13 Фонтана", – розповів Петро Обухов.

Розвиток громадського транспорту

Також депутат зазначив, що тільки розвиток електротранспорту зможе посприяти зменшенню кількості заторів в Одесі.

"Ті люди, які користувалися трамваями, вони поїдуть або маршрутками, а маршрутки займають вже дорогу, а не окремі трамвайні шляхи, або хтось поїде на машині, на таксі. Це недобре. Ми не розвиваємо наш громадський транспорт, а це головний спосіб боротьби с заторами", – додав Обухов.

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