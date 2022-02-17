Двох чоловіків, що зберігали вдома зброю та наркотики на 2 мільйони гривень, затримали правоохоронці.

Про це повідомив Начальник Управління боротьби з наркозлочинністю в Запорізькій області Олександр Мусенко.

За його словами, наркотики та зброю 24-річний та 20-річний чоловіки зберігали у своїх будинках на вулиці Прибережній та Айвазовського.

Фото: Національна поліція

"Було виявлено та вилучено такі психотропні речовини, як Альфа-PVP, амфетамін, метамфетамін, ЛСД та канабіс елітних сортів. За попередніми підрахунками, вартість вилучених заборонних речовин складає понад два мільйони гривень. У старшого зі зловмисників правоохоронці вилучили реактивну протитанкову гранату з бойовим зарядом та два пістолети", — каже Олександр Мусенко.

Фото: Національна поліція

Обох фігурантів кримінального провадження затримали в порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України. Їм загрожує до десяти років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Зараз тривають заходи зі встановлення злочинних зв’язків фігурантів, інших можливих каналів придбання та розповсюдження вилученого.

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