Чернівці отримають гроші на купівлю пів сотні тролейбусів, будівництва тролейбусних ліній в напрямку Калинівського ринку та ремонту в управлінні. Це передбачено фінансовою угодою України з Європейським інвестиційним банком, яку 17 лютого ратифікувала Верховна рада. Окрім Чернівців, до програми потрапили понад 20 міст.

Про це Суспільному повідомив заступник міського голови Чернівців Ігор Крохмаль.

Чернівці отримають 17 мільйонів євро від Європейського інвестиційного банку. За це повинні будуть сплатити податок за додану вартість. Яка це сума — поки невідомо. Зараз готують документи для підписання угоди з банком, повідомив Суспільному заступник міського голови Євгеній Маховіков.

За словами Крохмаля, після підписання угоди оголосять тендер на закупівлю тролейбусів. Перші машини очікують отримати наприкінці року.

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