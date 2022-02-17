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Готель для котів. Який має вигляд та навіщо потрібен
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Готель для котів. Який має вигляд та навіщо потрібен

Ірина Куницька
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Готель для котів. Який має вигляд та навіщо потрібен Суспільне Кропивницький

Домашні коти потребують турботи щодня – спілкування, іграшок, відповідного корму – господарі не можуть взяти відпустку та не доглядати за ними. Для таких випадків є котячі готелі. Як вони виглядають та які там створюють умови для мешканців, Суспільному розповів кропивничанин Дмитро Попов.

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У котоготелях номери, де перебувають тварини, прибирають тричі на день, годують відповідно до побажань господаря.

“В номерах можуть бути акваріуми для заспокоєння котячої нервової системи, за рибами вони спостерігають із задоволенням”, – каже Дмитро Попов. Ці тварини, за словами Дмитра, як і діти люблять мультфільми, тому кіносеансами їх теж можна розважати.

В таких готелях встановлюють камери відеоспостереження, щоб господарі, маючи інтернет, могли спостерігати за своїм вихованцем.

Відео з готелю можна подивитись тут.

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