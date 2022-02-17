Понад 13,6 тис мешканців Дніпропетровщини вже зареєструвалися на участь у ЗНО

Вже понад 13,6 тис мешканців області зголосилися скласти зовнішнє незалежне оцінювання. Про це йдеться в пресрелізі Дніпропетровської облдержадміністрації, який отримало Суспільне.

"Серед обов’язкових предметів – українська мова та література і математика. А також історія України або іноземна мова – на вибір", – сказала начальниця управління департаменту освіти і науки облдержадміністрації Валентина Середня.

Вона додала: загалом можна скласти до п'яти дисциплін.

Зареєструватися на участь у ЗНО-2022 майбутні абітурієнти можуть до дев'ятого березня. Цьогоріч зовнішнє незалежне оцінювання проходитиме з 23 травня по 17 червня.

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