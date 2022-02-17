Бронзову нагороду на Чемпіонаті України з шахів виборола представниця Миколаєва

Представниця Миколаєва Анжеліка Ломакіна стала бронзовою призеркою чемпіонату України з шахів серед юнаків та дівчат до 18 років. Змагання тривають до 18 лютого у Львові.

Про це кореспондентам Суспільного повідомив віцепрезидент Федерації шахів Миколаївської області Дмитро Горощенко.

Кандидатка у майстри спорту Анжеліка Ломакіна здобула 6,5 очок з 9 можливих та посіла третє місце. Срібною призеркою стала львів’янка Анастасія Гнатишин, яка набрала 7,5 очок.

Фото: Львівська обласна шахова федерація

Чемпіонкою України серед дівчат до 18 років стала Тетяна Скарбарчук зі Львова, яка також здобула 7,5 очок та випередила опонентку за рахунок кращих додаткових показників.

Усього у змаганнях взяли участь 145 спортсменів з усієї України.

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