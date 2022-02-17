На Херсонщині загинув мотоцикліст

На автодорозі у селищі міського типу Чаплинка Херсонської області загинув мотоцикліст. Правоохоронці проводять слідчі дії.

Про це йдеться на сторінці поліції Херсонської області у Facebook.

Подія сталась близько 21 години 16 лютого. Як встановили слідчі, 30-річний житель Чаплинки на мотоциклі «Мустанг» їхав без мотошолома, не втримав рівновагу та впав із мотоцикла на асфальт. Водій отримав тяжку травму голови. Чоловік помер до приїзду екіпажу «швидкої допомоги».

За словами медпрацівника місцевого ФАПу, від водія був запах алкоголю.

За фактом дорожньо-транспортної пригоди зі смертельним наслідком подія внесена до Єдиного реєстру досудових розслідувань. Слідчі проводять експертні дослідження.

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