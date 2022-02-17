До Запоріжжя прибув поїзд Єднання

17 лютого об 11:00 потяг єднання за маршрутом Маріуполь — Рахів прибув на станцію "Запоріжжя-1".

Про це з залізничної станції повідомляє кореспондент Суспільного Запоріжжя Валентин Пересипкін.

Фото: Суспільне Запоріжжя

У Запоріжжі на державному прапорі поставили підпис голова обласної державної адміністрації Олександр Старух, а також секретар міської ради Анатолій Куртєв.

Фото: Суспільне Запоріжжя

Фото: Суспільне Запоріжжя

Фото: Суспільне Запоріжжя

Кінцева станція маршруту — у Маріуполі, куди потяг має прибути, сьогодні 17 лютого.

Як раніше повідомляло Суспільне, поїзд єднання вирушив 16 лютого зі станції Рахова. Ним везуть прапор України. На кожній станції стяг підписують керівники громад, через які пролягає його шлях, а це маршрут у 1806 км через 12 областей України — від Закарпаття до Маріуполя на Донеччині.

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У Запоріжжі розгорнули Прапор Єднання завдовжки 50 метрів

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