У Полтаві влаштували благодійний проєкт "Віку немає"

Для людей старшого віку у Полтаві влаштували благодійний фотопроєкт "Віку немає". До нього 17 лютого долучилося 11 учасників. Про це Суспільному розповіла організаторка Анна Бойко.

Фотопроєкт у Полтаві влаштували для людей старшого віку. Серед учасників – десять жінок та один чоловік. Їхній вік від 56 до 78 років, каже Анна Бойко.

Учасникам проєкту зранку роблять макіяж, зачіски та підбирають одяг. А після цього влаштують фотосесію. Працюють десяток фахівців – це візажисти, перукарі, стилісти.

Фото: Суспільне Полтава Учасницю проєкту "Віку немає" готують до фотосесії

За словами Анни Бойко, моделей для проєкту відбирали по фото, які вони надсилали. Мета – привернути увагу до людей старшого віку, а ще показати, що у будь-який час можна бути красивими та стильними.

Після фотосесії світлини учасників розмістять у соцмережах.

Проєкт "Віку немає" у Полтаві влаштовують учетверте. Торік до нього долучилося 12 людей віком від 55 до 90 років.

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