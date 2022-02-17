Формування тероборони Хмельниччини укомплектовані всіма необхідними засобами та зброєю. Про це Суспільному розповів командир Хмельницької бригади територіальної оборони Валентин Бігус.
За його словами, зброя розрахована на підрозділи тероборони закладена, і знаходиться у місцях зберігання, відповідно до законодавства України.
"Що стосується укомплектованості. Наші частини і підрозділи по мирному штату укомплектовані на 70%. Укомплектованість резервістами складає приблизно 10% до штату воєнного часу", - говорить Валентин Бігус.
Командир Хмельницької бригади територіальної оборони каже, значно збільшилась кількість охочих вступити до проходження служби в резерві в частинах територіальної оборони. Категорії цих людей різні, проте більшість - ветерани російсько-української війни.
"Навчання і вишколи підрозділів частин територіальної оборони проводяться постійно згідно з плану підготовки, який затверджений і також плану підготовки нашої частини. Вишколи проводяться щомісячно і щотижня. Підрозділи частини територіальної оборони Хмельниччини розміщенні в місцях тимчасового розміщення. Вирішене питання щодо їх обладнання і продовжується робота щодо насичення всіх цих об’єктів відповідною інфраструктурою", - додає Валентин Бігус.
Не треба плутати добровольчі формування з територіальною обороною, каже голова Хмельницької облдержадміністрації та за сумісництвом керівник зони тероборони області Сергій Гамалій.
"Сьогодні на Поділлі формуються бригади територіальної оборони. В нас є 106 окрема бригада і на базі неї 4 батальйони. Дуже багато громадських організацій взяли на себе функцію навчання цивільного населення самозахисту, тактиці ведення бою. Прошу не плутати їх саме з територіальною обороною. Це не територіальна оборона. Територіальна оборона це три етапи. Перший військові, другий резервісти і третій добровольчі формування. До третього етапу ми не дійшли. Тому їх не можна назвати територіальною обороною. Це тільки громадські організації, які допомагають нашим громадянами бути готовим до розвитку будь-яких подій", - розповів Сергій Гамалій.
Що відомо
- Ухвалили рішення про створення територіальної оборони добровольчого формування у Славуті. Ініціативна група обрала кандидата на посаду керівника цього добровольчого формування. Тепер він має пройти спеціальну перевірку.
- На потреби територіальної оборони Хмельниччини та зміцнення спроможності цивільного захисту населення планують додатково виділити 4,84 мільйона гривень.
- Із резервного фонду обласної ради взяли 4,8 мільйона гривень на територіальну оборону та цивільний захист населення. З них на територіальну оборону витратили 2,9 мільйона гривень, на цивільний захист населення – 1,9 мільйона гривень. За рішення голосує 46 депутатів. Голова бюджетної комісії Руслан Лещишин каже, знайти кошти була змога, бо наприкінці минулого року депутати ухвалили базовий бюджет в резерві якого були передбачені кошти на випадок надзвичайних ситуацій.