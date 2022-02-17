Формування тероборони Хмельниччини укомплектовані всіма необхідними засобами та зброєю. Про це Суспільному розповів командир Хмельницької бригади територіальної оборони Валентин Бігус.

За його словами, зброя розрахована на підрозділи тероборони закладена, і знаходиться у місцях зберігання, відповідно до законодавства України.

"Що стосується укомплектованості. Наші частини і підрозділи по мирному штату укомплектовані на 70%. Укомплектованість резервістами складає приблизно 10% до штату воєнного часу", - говорить Валентин Бігус.

Командир Хмельницької бригади територіальної оборони каже, значно збільшилась кількість охочих вступити до проходження служби в резерві в частинах територіальної оборони. Категорії цих людей різні, проте більшість - ветерани російсько-української війни.

"Навчання і вишколи підрозділів частин територіальної оборони проводяться постійно згідно з плану підготовки, який затверджений і також плану підготовки нашої частини. Вишколи проводяться щомісячно і щотижня. Підрозділи частини територіальної оборони Хмельниччини розміщенні в місцях тимчасового розміщення. Вирішене питання щодо їх обладнання і продовжується робота щодо насичення всіх цих об’єктів відповідною інфраструктурою", - додає Валентин Бігус.

Не треба плутати добровольчі формування з територіальною обороною, каже голова Хмельницької облдержадміністрації та за сумісництвом керівник зони тероборони області Сергій Гамалій.

"Сьогодні на Поділлі формуються бригади територіальної оборони. В нас є 106 окрема бригада і на базі неї 4 батальйони. Дуже багато громадських організацій взяли на себе функцію навчання цивільного населення самозахисту, тактиці ведення бою. Прошу не плутати їх саме з територіальною обороною. Це не територіальна оборона. Територіальна оборона це три етапи. Перший військові, другий резервісти і третій добровольчі формування. До третього етапу ми не дійшли. Тому їх не можна назвати територіальною обороною. Це тільки громадські організації, які допомагають нашим громадянами бути готовим до розвитку будь-яких подій", - розповів Сергій Гамалій.

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