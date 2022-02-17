Виконувачем обов'язків керівника тролейбусного управління Чернівців став Володимир Мунтян. Він є радником голови Чернівецької райради та, згідно з даними ЦВК, членом партії "Батьківщина".

Інформацію про призначення Мунтяна оприлюднили на сторінці тролейбусного управління у Facebook.

У дописі йдеться, що кандидатуру Володимира Мунтяна подали до міністерства інфраструктури. Після погодження його планують призначити керівником управління.

Попередній в.о. керівника Андрій Долгий написав заяву на звільнення. У коментарі Суспільному він сказав, що вирішив звільнитися з особистих причин, аби більше часу приділяти сім'ї.

Володимир Мунтян з 2010 до 2021 року працював директором фірми "Єврошляхбуд". Був обраний депутатом райради від партії "Батьківщина". До того працював на керівних посадах у Глибоцькому райавтодорі, раніше — інженером технічного відділу на залізниці.

Що Володимир Мунтян вказав у декларації

У декларації Мунтяна не вказані об'єкти нерухомості, лише недобудований гараж на 40 квадратних метрів у Чернівцях. Він володіє двома авто — BMW X3 та Hyundai Sonata. За рік він заробив майже 227 тисяч гривень зарплати, дружина — 144 тисячі. Власних збережень у декларації немає.

Що відомо

10 лютого 2021 року Петра Продана призначили керівником тролейбусного управління. Він — колишній співробітник Укртелекому. Працював у керівництві обласної міліції, а також був заступником начальника обласного управління міністерства внутрішніх справ.

27 липня 2021 року його відсторонили від посади. З ним не продовжили контракт через "недостатню кількість заходів для розвитку підприємства". Перед ним ставили завдання зменшити збитковість управління.

11 серпня у коментарі Суспільному заступник міського голови Ігор Крохмаль сказав, що під час роботи Продана від працівників надходили скарги, витрати управління збільшились, також не було контролю за надходженнями виторгу. Через це розпочали службове розслідування. Водночас екскерівник частково впорядкував штатну чисельність.

Водночас Продан писав, що йому не дали можливості брати участь у службовому розслідуванні та не оприлюднили результатів.

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