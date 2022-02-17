В апеляційному суді прокуратура відстояла покарання для 31-річного чоловіка, який розбитою пляшкою порізав незнайому жінку. Суд першої інстанції засудив його на п'ять років і один місяць позбавлення волі. Про це йдеться на сайті Сумської обласної прокуратури.

Мова йде про подію, що сталась ввечері 22 липня 2019 року в Сумах. Тоді п'яний чоловік, разом зі своєю співмешканкою йшли повз зупинку, де в цей час стояли дві жінки. Жінки говорили між собою та сміялися. Чоловік же вирішив, що вони сміються над ним. Він підійшов до цих жінок, між ними виникла суперечка. Тоді чоловік вдарив одну з жінок рукою, а потім схопив пусту пляшку та розбив її на голові потерпілої. Коли жінка впала, а пляшка розбилась, чоловік продовжив бити її уламком скла.

Медики встановили, що у потерпілої було не менше 12 ударів. Утім, отримані тілесні ушкодження кваліфікували як легкі, котрі спричинили короткочасний розлад здоров`я.

Це не перший випадок, за який 31-річного чоловіка притягнули до відповідальності. Раніше він, під час суперечки з таксистом, дістав пневматичний пістолет та 20 раз вистрелив у потерпілого. Він влучив в обличчя, шию та груди. Тоді таксист теж отримав легкі тілесні ушкодження. До цього чоловік також відбував покарання за крадіжки та грабіж.

Читайте Суспільне у Telegram

Долучайтесь до нашої спільноти у Viber

Підписуйтеся на наш Instagram