У херсонській лікарні відкрили нове гемодіалізне відділення

У Херсонській міській клінічній лікарні ім.Карабелеша відкрили нове гемодіалізне відділення для лікування пацієнтів з хронічною нирковою недостатністю.

Про це йдеться на сайті лікарні.

Відділення отримало три нові гемодіалізні апарати японського виробництва. Є матеріали для того, щоб зробити 1 500 діалізів.

Також у цьому відділенні можуть проводити сучасні процедури очищення крові від токсинів для людей з порушенням функції нирок.

Фото: лікарня Карабелеша/Facebook

За словами виконувачки обов’язків відділення Альони Косицької, усі медичні працівники пройшли навчання в обласній лікарні Запорізької області. Там вони навчились користуватись апаратами.

"Поки що працюватиме одна зміна медиків, а надалі планується цілодобова робота у чотири зміни", - пише Альона Косицька.

Генеральна директорка лікарні ім.Карабелеша Алла Малицька говорить, що кількість хворих, які потребують лікування методом замісної ниркової терапії, щороку зростає.

"З появою у місті ще одного гемодіалізного відділення у хворих з нирковою недостатністю з’явиться надія на покращення стану здоров’я, тривалість та якість їх життя", - йдеться у повідомленні.

Фото: лікарня Карабелеша/Facebook

Працівники лікарні вже створили початкову базу даних жителів області, які потребують "штучної нирки".

Лікарня планує отримати ще 18 таких апаратів для проведення гемодіалізу та гемофільтрації.

Що відомо:

Гемодіаліз – це лікування, під час якого кров фільтрується поза тілом за допомоги діалізного апарату. Під час гемодіалізу кров відбирається із судини і пропускається крізь синтетичний фільтр – діалізатор. Таким чином у цьому діалізаторі кров очищується перед поверненням у тіло.

Державою передбачене безкоштовне проведення процедури гемодіалізу та обстеження як до неї, так і після хворим, які потребують лікування методом замісної ниркової терапії.

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