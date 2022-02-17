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Як у Дніпрі зустрічали Потяг Єднання Маріуполь – Рахів. ФОТОРЕПОРТАЖ
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Як у Дніпрі зустрічали Потяг Єднання Маріуполь – Рахів. ФОТОРЕПОРТАЖ

Аліна Горбань
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Як у Дніпрі зустрічали Потяг Єднання Маріуполь – Рахів. ФОТОРЕПОРТАЖ Суспільне Дніпро

17 лютого, 0 9.12 у Дніпро прибув Потяг Єднання за маршрутом Маріуполь – Рахів. Як зустрічали потяг у Дніпрі, дізнавались кореспонденти Суспільного.

Потяг Єднання везе через 12 областей Державний Прапор України. На кожній зупинці прапор підписують представники місцевої громади.

Як у Дніпрі зустрічали Потяг Єднання Маріуполь- Рахів (ФОТОРЕПОРТАЖ)Суспільне Дніпро

На кожній станції стяг підписують керівники громад.

У Дніпрі його підписав голова Дніпропетровської облради Микола Лукашук, призерка олімпійських ігор Діна Міфтахутдінова та усі охочі.

Як у Дніпрі зустрічали Потяг Єднання Маріуполь- Рахів (ФОТОРЕПОРТАЖ)Суспільне Дніпро

За підрахунками суспільного, зустрічати потяг прийшло близько 30 людей

Для пасажирів поїзда протягом рейсу лунають слова підтримки та єднання від українських діячів культури, освіти та спорту.

Як у Дніпрі зустрічали Потяг Єднання Маріуполь- Рахів (ФОТОРЕПОРТАЖ)Суспільне Дніпро

Поїзд Єднання знаходитиметься в дорозі 28 год. 46 хв.

Далі потяг направиться на схід. У Запоріжжі він буде об 11.

Як у Дніпрі зустрічали Потяг Єднання Маріуполь- Рахів (ФОТОРЕПОРТАЖ)Суспільне Дніпро

Кінцева станція маршруту - Маріуполь, туди потяг прибуває 17 лютого о 17:26.

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Що відомо

  • 16 лютого Укрзалізниця запустила символічний Поїзд Єднання, який провезе Державний прапор України із заходу на схід країни найдовшим залізничним маршрутом (протяжність 1806 км).
  • Поїзд №6 Рахів – Маріуполь проїде через 12 областей – Закарпатську, Івано-Франківську, Львівську, Рівненську, Хмельницьку, Житомирську, Київську, Черкаську, Кіровоградську, Дніпропетровську, Запорізьку і Донецьку.
  • З початкової станції Поїзд Єднання відправлявся та прибуватиме на кінцеву станцію під Державний Гімн України.
  • На поїзд №6 Рахів – Маріуполь придбали майже 90% квитків.

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