17 лютого, 0 9.12 у Дніпро прибув Потяг Єднання за маршрутом Маріуполь – Рахів. Як зустрічали потяг у Дніпрі, дізнавались кореспонденти Суспільного.

Потяг Єднання везе через 12 областей Державний Прапор України. На кожній зупинці прапор підписують представники місцевої громади.

Суспільне Дніпро На кожній станції стяг підписують керівники громад.

У Дніпрі його підписав голова Дніпропетровської облради Микола Лукашук, призерка олімпійських ігор Діна Міфтахутдінова та усі охочі.

Суспільне Дніпро За підрахунками суспільного, зустрічати потяг прийшло близько 30 людей

Для пасажирів поїзда протягом рейсу лунають слова підтримки та єднання від українських діячів культури, освіти та спорту.

Суспільне Дніпро Поїзд Єднання знаходитиметься в дорозі 28 год. 46 хв.

Далі потяг направиться на схід. У Запоріжжі він буде об 11.

Суспільне Дніпро Кінцева станція маршруту - Маріуполь, туди потяг прибуває 17 лютого о 17:26.

Доповнюється...

Що відомо

16 лютого Укрзалізниця запустила символічний Поїзд Єднання, який провезе Державний прапор України із заходу на схід країни найдовшим залізничним маршрутом (протяжність 1806 км).

Поїзд №6 Рахів – Маріуполь проїде через 12 областей – Закарпатську, Івано-Франківську, Львівську, Рівненську, Хмельницьку, Житомирську, Київську, Черкаську, Кіровоградську, Дніпропетровську, Запорізьку і Донецьку.

З початкової станції Поїзд Єднання відправлявся та прибуватиме на кінцеву станцію під Державний Гімн України.

На поїзд №6 Рахів – Маріуполь придбали майже 90% квитків.

Читайте також

Читайте нас у Telegram: Суспільне Дніпро