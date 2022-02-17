Київ 17 лютого опинився на восьмому місці в рейтингу міст з найбруднішим повітрям, відповідно до даних порталу IQAir, який щоденно відстежує якість повітря у містах світу. В Укргідрометцентрі кажуть, що ситуація з традиційними забруднювачами повітря в Києві у нормі.

За даними порталу IQAir, 17 лютого в Києві індекс якості повітря складає 152, що робить повітря шкідливим для населення міста. За даними порталу, концентрація часточок PM2.5 (дрібні часточки пилу) у повітрі в 11,6 раза перевищує рекомендовану ВООЗ норму. У такі ситуації рекомендується носити маски на вулицях, не відкривати вікон, використовувати очищувачі повітря та уникати фізичних навантажень на вулиці.

Суспільне звернулося по коментар до Миколи Кульбіди, директора Укргідрометцентру. Він повідомив, що ситуація з традиційними забрудниками повітря в Києві не перевищує показників норми. Водночас, звернув увагу Кульбіда, у місті немає систем для відстеження вмісту часточок дрібного пилу у повітрі. А тому не зовсім зрозуміло, звідки саме беруть інформацію портали, які відстежують якість повітря у місті.

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