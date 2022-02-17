Лише 14 із 42 депутатів Хмельницької міської ради не пропустили жодного її засідання. Про це в етері Українського радіо Поділля сказав голова громадської організації "Хмельницька ініціатива" Олег Черненко.

За його словами, громадська організація долучилася до всеукраїнського проєкту "Атестація депутатів місцевих рад" та проаналізувала, як виконують свої обов’язки депутати Хмельницької міської ради. Додає, одним із критеріїв оцінювання було відвідування сесій та робота в постійних комісіях.

"Результати по сесіях тішать, адже багато депутатів мають стовідсоткове відвідування, це 14 із 42. Решта пропустили одне-два засідання. А от присутність на постійних комісіях у народних обранців трохи гірша. Тільки шість депутатів брали участь у роботі всіх комісій. Та це характерна ситуація, бо деякі комісії, як, наприклад, бюджетна і земельна, збираються майже щотижня", - розповів голова громадської організації "Хмельницька ініціатива".

Олег Черненко говорить, проаналізувавши відвідування за рік, починаючи з 26 листопада 2020 по 26 листопада 2021, з’ясували, що найгірше відвідувала й рідко з’являлася на сесіях Хмельницької міської ради депутатка Інна Ящук.

"У неї лише 60% явки на сесіях і майже половина пропущених депутатських комісій. Також 30% пропусків мають депутати – Оксана Піддубна та Віталій Коліщак. 45% засідань постійних комісій проігнорували Богдан Лукашук і Анатолій Левчук", - каже Олег Черненко.

Додає, за законом пропуск більш ніж половини засідань місцевих рад є підставою для відкликання партією чи виборцями, депутатів, які їх представляють.

"Також закон не бере до уваги причини відсутності, хоча вони можуть бути й поважними, зокрема, як хвороба, відрядження чи виробнича потреба. Такий моніторинг важливий, тому що депутати мають бути дисциплінованими й виконувати свої обов’язки, які взяли на себе добровільно", - розповів Олег Черненко.