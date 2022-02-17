16 лютого у Запорізькому військовому госпіталі провели операцію військовослужбовцеві, який отримав вогнепальне поранення зі снайперської гвинтівки у зоні проведення Операції об'єднаних сил. Подібна операція у госпіталі проведена вперше, повідомив Суспільному начальник госпіталю військової частини А3309 Віктор Писанко.

Завдяки співпраці представників Запорізького державного медичного університету та хірургічного відділення військової частини А3309 — виконали пластику дефекту м'яких тканин плеча.

Фото: Суспільне Запоріжжя

"Виконали мінімум хірургічного втручання. У хлопця не пошкоджено судинно-нервовий пучок, це головне. Тому відновили функцію кінцівки, відновили м'язи та покрівні тканини. Відновили дефект", — зазначає Ольга Пономаренко, доцентка кафедри медицини катастроф, військової медицини та нейрохірургії Запорізького державного медичного університету.

Фото: Суспільне Запоріжжя Ольга Пономаренко

Алі-Шах Фавада Гохарович, ординатор хірургічного відділення військової частини А3309 розповідає, операція пройшла швидко, зайняла 40 хвилин, разом з анестезією:

"Я задоволений результатами операції та нашої співпраці із Запорізьким медичним університетом. Якщо надалі знадобиться нашим бійцям висококваліфікована допомога, то у нас є можливість звернутися до спеціалістів, які нам зможуть допомогти".

Фото: Суспільне Запоріжжя Алі-Шах Фавада Гохарович

.Раніше Суспільне повідомляло про те, що 28 січня керівники Запорізького військового госпіталю та Запорізького державного медичного університету підписали договір про співпрацю. У рамках цієї співпраці планується залучити професорів і викладачів університету до підвищення кваліфікації лікарів шпиталю.

Фото: Суспільне Запоріжжя

"Це ви бачите практично реалізацію цих договорів. Наразі ми будемо прагнути до чого — на постійній основі сформуємо групу професорсько-викладацького складу, котрий буде консультувати наших лікарів, наших захисників у плані надання медичної допомоги", — зауважив Віктор Писанко, начальник військової частини А3309.

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