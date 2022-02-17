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На Дніпропетровщині за добу підтвердили майже 2,5 тисячі нових випадків коронавірусу
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На Дніпропетровщині за добу підтвердили майже 2,5 тисячі нових випадків коронавірусу

Аліна Горбань
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На Дніпропетровщині за добу підтвердили майже 2,5 тисячі нових випадків коронавірусу Дніпропетровська облдержадміністрація

За добу, 16 лютого, на Дніпропетровщині підтвердили 2489 нових випадків коронавірусу, подолав хворобу 941 мешканець області. Про це йдеться в пресрелізі облдержадміністрації, який отримало Суспільне.

Найбільше нових випадків COVID-19 виявили у Дніпрі – 1242, у Кривому Розі – 267, у Павлограді – 218, у Кам’янському – 105, у Покрові – 97, у Новомосковську – 47, у Нікополі – 25, у Тернівці – 22, у Першотравенську – 11, у Синельниковому – 4, у Вільногірську – 2, у Жовтих Водах – 1. У районах Дніпропетровщини на коронавірус захворіли 448 людей.

Загалом в області – 289 155 лабораторно підтверджених випадків COVID-19. Вже 243 565 мешканців регіону одужали. Померли 9 320 людей.

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