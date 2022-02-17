За добу, 16 лютого, на Дніпропетровщині підтвердили 2489 нових випадків коронавірусу, подолав хворобу 941 мешканець області. Про це йдеться в пресрелізі облдержадміністрації, який отримало Суспільне.

Найбільше нових випадків COVID-19 виявили у Дніпрі – 1242, у Кривому Розі – 267, у Павлограді – 218, у Кам’янському – 105, у Покрові – 97, у Новомосковську – 47, у Нікополі – 25, у Тернівці – 22, у Першотравенську – 11, у Синельниковому – 4, у Вільногірську – 2, у Жовтих Водах – 1. У районах Дніпропетровщини на коронавірус захворіли 448 людей.

Загалом в області – 289 155 лабораторно підтверджених випадків COVID-19. Вже 243 565 мешканців регіону одужали. Померли 9 320 людей.

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