На Херсонщині розшукують 15-річну дівчину, яка зникла дві доби тому

Поліція Херсонської області розшукує 15-річну Ангеліну Пуляєву, яка 15 лютого пішла з дому та дотепер не повернулась.

Про це пишуть на сторінці у Facebook поліції Херсонської області.

У повідомленні йдеться про те, що дівчина проживає у селі Преображенка з мамою, яка і звернулась по допомогу до правоохоронців. Жінка розказала, що її донька вдень 15 лютого пішла до аптеки і додому не повернулась, а свій мобільний телефон дівчина залишила вдома.

Також на сторінці відомства написані прикмети зниклої: зріст 160-170 см, худорлява, з темно-русявим волоссям. Того дня дівчина була одягнена в зелену куртку та чорні джинси.

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