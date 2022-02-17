На Вінниччині +659 підтверджених випадків коронавірусу

а Вінниччині підтвердили 659 нових випадків коронавірусу. Це на 8 менше, аніж напередодні. Одужали 774 пацієнти. Летальних випадків медики зафіксували десять. Такі дані МОЗ України станом на ранок 17 лютого.

Від початку пандемії на Вінниччині COVID-19 лабораторно підтвердили у 146 645 мешканців області. З них одужали 121 329 пацієнтів. Від ускладнень, спричинених цією хворобою, померли 3 477 людей.

Фото: Суспільне Вінниця

Упродовж доби 16 лютого щеплення проти коронавірусу зробили 2579 людей. Першою дозою вакцини щеплення від коронавірусу за добу зробили 740 вінничанин (всього 604 917 людей). Другою дозою імунізувалися 1 047 мешканеців області (всього 572 223). Бустерною дозою вакцинувалася 791 людина (всього 28 035), додатковою дозою вакциновано (всього 373 вінничан).

Загалом в області проведено 1 200 395 щеплень.

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За добу 16 лютого в Україні зафіксували 33 330 нових випадків захворювання на коронавірусну хворобу COVID-19, ушпиталили 3 284 людей, померли 259 хворих.

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