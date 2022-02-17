У Харківському слідчому ізоляторі почали використовувати три камери, які відремонтували за гроші, що установа заробила під час експериментального проєкту з перебування ув'язнених у платних камерах.

Дві камери з відремонтованих використовуватимуть для утримання ув'язнених "на безплатній основі", повідомляє пресслужба Північно-східного міжрегіонального управління з питань виконання кримінальних покарань. В них зможуть розміститися 8 та 14 людей.

"Одна з камер, що введена в експлуатацію, також має поліпшені умови. Тримання в ній ув’язнених буде здійснюватися на умовах експериментального проєкту як платна послуга. Камера розрахована для тримання трьох людей", — йдеться у повідомленні.

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Протягом 2021-2022 років у СІЗО Харкова відремонтували 10 камер, в яких можуть перебувати 100 ув'язнених, повідомляє управління. Загалом слідчий ізолятор Харкова на послузі перебування у платних камерах заробив майже 150 тис. гривень починаючи з 2020 року.

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За даними управління виконання покарань, у Харківському СІЗО тривають ремонти ще в трьох камерах, дві з яких — для тримання неповнолітніх.

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facebook.com/khadptspress

Що відомо

У слідчому ізоляторі на вулиці Полтавський Шлях у Харкові 10 червня 2020 року відкрили нові камери платні камери. На лютий 2022 року вартість перебування у платних камерах складає 1000 гривень за добу, 3500 гривень за тиждень, 3750 гривень за місяць.

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