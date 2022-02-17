У Чернівцях 17 лютого для студентів та викладачів медичного університету проводять антитерористичні навчання. Тренування організовують працівники СБУ разом з ДСНС в умовах наближених до реальних.

Про це Суспільному сказала речниця управління СБУ в області Леся Федоренко.

Навчання проводять, аби відпрацювати дії в разі замінування або виявлення підозрілих предметів. Також проводитимуть навчальну евакуацію.

У Службі безпеки перехожих, які на час навчань перебуватимуть в центрі міста, просять зберігати спокій. Також попереджають про можливі незручності до 12:00.

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