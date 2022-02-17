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1 469 випадків захворювання на коронавірус виявили за добу на Полтавщині
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1 469 випадків захворювання на коронавірус виявили за добу на Полтавщині

Ігор Ізотов
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1 469 випадків захворювання на коронавірус виявили за добу на Полтавщині Фото: pexeles.com

16 лютого на Полтавщині лабораторно підтвердили 1 469 випадків інфікування СOVID-19. В Україні 33 330 людей отримали позитивні результати тестів на коронавірус. Про це повідомляють на офіційній сторінці Facebook Міністерства охорони здоров’я.

За даними обласного центру контролю і профілактики хвороб, які опублікували на офіційній сторінці Полтавської ОДА у Facebook, 16 лютого лабораторно підтверджених випадків інфікування коронавірусом на 54 менше, ніж днем раніше.

Нові випадки захворювання виявили:

  • Великобагачанський – 2421 (+9);
  • Гадяцький – 2081 (+44);
  • Гадяч – 3075 (+42);
  • Глобинський – 3650 (+97);
  • Горішні Плавні – 9287 (+120);
  • Гребінківський – 1893 (+24);
  • Диканський – 2245 (+18);
  • Зіньківський – 3503 (+15);
  • Карлівський – 3508 (+15);
  • Кобеляцький – 3097 (+16);
  • Козельщинський – 2092 (+33);
  • Котелевський – 2491 (+39);
  • Кременчук – 22076 (+252);
  • Кременчуцький – 3163 (+78);
  • Лохвицький – 4206 (+43);
  • Лубенський –2053 (+5);
  • Лубни – 7074 (+33);
  • Машівський – 1602 (+9);
  • Миргород – 5530 (+19);
  • Миргородський – 2346 (+16);
  • Новосанжарський – 2430 (+3);
  • Оржицький – 1562 (+4);
  • Пирятинський – 2885 (+10);
  • Полтава – 56284 (+384);
  • Полтавський – 8656 (+27);
  • Решетилівський – 2320 (+59);
  • Семенівський – 1714 (+15);
  • Хорольський – 2943 (+34);
  • Чорнухинський – 724 (+1);
  • Чутівський – 1830 (+5).

За увесь період пандемії коронавірус на Полтавщині підтвердили у 171 070 людини. Одужали за увесь час 148 083 людей, а летальних випадків — 4 098 (6 нових). Нині від COVID-19 продовжують лікування 18 889 жителів регіону.

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