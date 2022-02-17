1 469 випадків захворювання на коронавірус виявили за добу на Полтавщині

16 лютого на Полтавщині лабораторно підтвердили 1 469 випадків інфікування СOVID-19. В Україні 33 330 людей отримали позитивні результати тестів на коронавірус. Про це повідомляють на офіційній сторінці Facebook Міністерства охорони здоров’я.
За даними обласного центру контролю і профілактики хвороб, які опублікували на офіційній сторінці Полтавської ОДА у Facebook, 16 лютого лабораторно підтверджених випадків інфікування коронавірусом на 54 менше, ніж днем раніше.
Нові випадки захворювання виявили:
- Великобагачанський – 2421 (+9);
- Гадяцький – 2081 (+44);
- Гадяч – 3075 (+42);
- Глобинський – 3650 (+97);
- Горішні Плавні – 9287 (+120);
- Гребінківський – 1893 (+24);
- Диканський – 2245 (+18);
- Зіньківський – 3503 (+15);
- Карлівський – 3508 (+15);
- Кобеляцький – 3097 (+16);
- Козельщинський – 2092 (+33);
- Котелевський – 2491 (+39);
- Кременчук – 22076 (+252);
- Кременчуцький – 3163 (+78);
- Лохвицький – 4206 (+43);
- Лубенський –2053 (+5);
- Лубни – 7074 (+33);
- Машівський – 1602 (+9);
- Миргород – 5530 (+19);
- Миргородський – 2346 (+16);
- Новосанжарський – 2430 (+3);
- Оржицький – 1562 (+4);
- Пирятинський – 2885 (+10);
- Полтава – 56284 (+384);
- Полтавський – 8656 (+27);
- Решетилівський – 2320 (+59);
- Семенівський – 1714 (+15);
- Хорольський – 2943 (+34);
- Чорнухинський – 724 (+1);
- Чутівський – 1830 (+5).
За увесь період пандемії коронавірус на Полтавщині підтвердили у 171 070 людини. Одужали за увесь час 148 083 людей, а летальних випадків — 4 098 (6 нових). Нині від COVID-19 продовжують лікування 18 889 жителів регіону.
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