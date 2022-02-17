1 469 випадків захворювання на коронавірус виявили за добу на Полтавщині

16 лютого на Полтавщині лабораторно підтвердили 1 469 випадків інфікування СOVID-19. В Україні 33 330 людей отримали позитивні результати тестів на коронавірус. Про це повідомляють на офіційній сторінці Facebook Міністерства охорони здоров’я.

За даними обласного центру контролю і профілактики хвороб, які на офіційній сторінці Полтавської ОДА у Facebook, 16 лютого лабораторно підтверджених випадків інфікування коронавірусом на 54 менше, ніж днем раніше.

Нові випадки захворювання виявили:

Великобагачанський – 2421 (+9);

Гадяцький – 2081 (+44);

Гадяч – 3075 (+42);

Глобинський – 3650 (+97);

Горішні Плавні – 9287 (+120);

Гребінківський – 1893 (+24);

Диканський – 2245 (+18);

Зіньківський – 3503 (+15);

Карлівський – 3508 (+15);

Кобеляцький – 3097 (+16);

Козельщинський – 2092 (+33);

Котелевський – 2491 (+39);

Кременчук – 22076 (+252);

Кременчуцький – 3163 (+78);

Лохвицький – 4206 (+43);

Лубенський –2053 (+5);

Лубни – 7074 (+33);

Машівський – 1602 (+9);

Миргород – 5530 (+19);

Миргородський – 2346 (+16);

Новосанжарський – 2430 (+3);

Оржицький – 1562 (+4);

Пирятинський – 2885 (+10);

Полтава – 56284 (+384);

Полтавський – 8656 (+27);

Решетилівський – 2320 (+59);

Семенівський – 1714 (+15);

Хорольський – 2943 (+34);

Чорнухинський – 724 (+1);

Чутівський – 1830 (+5).

За увесь період пандемії коронавірус на Полтавщині підтвердили у 171 070 людини. Одужали за увесь час 148 083 людей, а летальних випадків — 4 098 (6 нових). Нині від COVID-19 продовжують лікування 18 889 жителів регіону.

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