На Тернопільщині за добу COVID-19 виявили у 758 осіб

У 758 жителів Тернопільщини підтвердили COVID-19 за добу. Від коронавірусу померло 5 людей. Одужання підтвердили у 1 070 осіб. Медики провели 1 476 досліджень методом ПЛР.

Про це повідомили на сторінці ДУ "Тернопільський ОЦКПХ МОЗ України".

Географія поширення нових випадків:

Кременецький район (65 осіб): Вишнівецька селищна ОТГ – 11, Кременецька міська ОТГ – 41, Лановецька міська ОТГ – 3, Лопушненська сільська ОТГ – 1, Почаївська міська ОТГ – 4, Шумська міська ОТГ – 5;

Тернопільський район (541 особа): Байковецька сільська ОТГ – 21, Бережанська міська ОТГ – 32, Білецька сільська ОТГ – 13, Великоберезовицька селищна ОТГ – 44, Великобірківська селищна ОТГ – 18, Великогаївська сільська ОТГ – 5, Залозецька селищна ОТГ – 14, Збаразька міська ОТГ – 24, Зборівська міська ОТГ – 5, Золотниківська сільська ОТГ – 2, Іванівська сільська ОТГ – 3, Козівська селищна ОТГ – 33, Козлівська селищна ОТГ – 2, Купчинецька сільська ОТГ – 3, Микулинецька селищна ОТГ – 6, Нараївська сільська ОТГ – 4, Озернянська сільська ОТГ – 4, Підгаєцька міська ОТГ – 24, Підгороднянська сільська ОТГ – 15, Саранчуківська сільська ОТГ – 1, Скалатська міська ОТГ – 6, Скориківська сільська ОТГ – 1, Теребовлянська міська ОТГ – 21, Тернопільська міська ОТГ – 240;

Чортківський район (152 особи): Білобожницька сільська ОТГ – 1, Більче-Золотецька сільська ОТГ – 2, Борщівська міська ОТГ – 21, Бучацька міська ОТГ – 5, Васильковецька сільська ОТГ – 7, Гусятинська селищна ОТГ – 19, Заводська селищна ОТГ – 3, Заліщицька міська ОТГ – 14, Золотопотіцька селищна ОТГ – 2, Іване-Пустенська сільська ОТГ – 2, Колиндянська сільська ОТГ – 5, Копичинецька міська ОТГ – 11, Коропецька селищна ОТГ – 1, Мельнице-Подільська селищна ОТГ – 3, Монастириська міська ОТГ – 4, Нагірянська сільська ОТГ – 2, Скала-Подільська селищна ОТГ – 4, Товстенська селищна ОТГ – 6, Трибухівська сільська ОТГ – 2, Хоростківська міська ОТГ – 4, Чортківська міська ОТГ – 34.

Загалом від початку пандемії на COVID-19 в області захворіли 143 279 осіб, з них 116 802 вже видужали та 2 355 людей померли.

Що відомо: