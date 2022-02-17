На Рівненщині за минулу добу, 16 лютого, лабораторно підтвердили 764 нові випадки інфікування COVID-19. Про це оперативний штаб про ОДА зранку 17 лютого. Від ускладнень померли семеро хворих.

Протягом доби зробили 3 458 ПЛР і 82 ІФА-дослідження та 3 193 швидкі тести. Нові випадки інфікування коронавірусом виявили у хворих віком від одного місяця до 90 років:

Рівненський район – 537 (м. Рівне – 359);

Дубенський район – 75 (м. Дубно – 23);

Сарненський район – 80 (м. Сарни – 16);

Вараський район – 72 (м. Вараш – 55).

За добу одужали 2 209 людей. Від початку пандемії коронавірус, як ідеться в повідомленні, подолали 146 439 людей (3 866 755 –

На Рівненщині з початку пандемії зареєстрували 2 495 смертей від ускладнень хвороби (103 824 – в Україні). За минулу добу померли: 84-річна жителька с. Брищі, 38 та 45-річні жителі м. Костопіль, 56-річний житель смт Клевань, 77-річна жителька с. Великий Олексин, 79-річна жителька с. Шубків, 69-річний житель м. Рівне.

Станом на 16 лютого, за офіційними даними, в області є 18 190 людей з підтвердженим діагнозом COVID-19. Завантаженість лікарень пацієнтами з коронавірусом 16 лютого становила 35,4%, днем раніше вона становила 38,4%.

Добова динаміка COVID-підтверджень від початку місяця: 1 лютого – 1 695; 2 лютого – 1 986; 3 лютого – 2 521; 4 лютого – 1 977; 5 лютого – 1 291; 6 лютого – 1 142; 7 лютого – 1827; 8 лютого – 2 006; 9 лютого – 1 917; 10 лютого – 1 499; 11 лютого – 1 145; 12 лютого – 694; 13 лютого – 395; 14 лютого – 795; 15 лютого – 1007; 16 лютого – 764.

В Україні за добу підтвердили 33 330 нових випадків COVID-19, 259 людей померли.

За даними РНБО, станом на 16 лютого кількість вакцинованих однією дозою на Рівненщині становила 412 224 людини, це 36,08% населення області. Повний курс вакцинації пройшла 410 841 людина, це 35,96%. Бустерну дозу отримали 13 067 людей.

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