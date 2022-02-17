На Дніпропетровщині сталася ДТП: одна людина загинула, двоє – травмовані

На Дніпропетровщині водій легкового автомобілю "ВАЗ", ймовірно не впоравшись з керуванням, з’їхав з дороги та перекинувся, внаслідок чого одна людина загинула, двоє - травмувалися. Про це йдеться на сайті ДСНС області.
Дорожньо-транспортна пригода сталася 16 лютого близько 16-ої години на автошляху між селом Байдаківка та селищем міського типу Лихівка Кам’янського району.
Внаслідок ДТП загинув пасажир легкового автомобіля – 28-річний чоловік та травмувались дві людини.
Водія та пасажира місцеві мешканці вилучили з автівки до прибуття підрозділів ДСНС. Травмованих шпиталізували до лікарні.
Деталі ДТП встановлюють правоохоронці.
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