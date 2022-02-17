На Буковині за добу проти COVID-19 вакцинували понад тисячу людей

16 лютого в Чернівецькій області проти коронавірусу вакцинували 1 079 людей. Найбільше щепили препаратом Pfizer-BioNTech – 769.
Про це йдеться на сайті Ради національної безпеки України.
Першою дозою за добу вакцинували 546 людей.
- Pfizer-BioNTech – 449 людей,
- Moderna – 60,
- CoronaVac – 37,
- AstraZeneca – 0,
Другою дозою імунізували 174 людини:
- CoronaVac – 97,
- Moderna – 77,
- Pfizer-BioNTech – 0,
- AstraZeneca – 0,
Бустерною дозою імунізували 359 людей:
- Pfizer-BioNTech – 320 людей,
- Moderna – 38,
- CoronaVac – 1.
Станом на 15 лютого в області першою дозою щепили 301 445 людей, що складає 33,50% населення області. Другою дозою імунізували 290 557 людей. Додатковою – 81, бустерною – 10 039.
Що відомо
- Загалом в області виявили 148 037 випадків інфікування коронавірусом, 121 998 людей одужали, а 3 250 померли.
- У лютому 2021 року у Чернівецькій області почали щепити від коронавірусу. Охочі вакцинуватися можуть зробити це у пунктах вакцинації.
- У Чернівцях діє пункт допомоги з генерування ковід-сертифікатів. Суспільне зібрало запитання, з якими звертались чернівчани щодо "Дії" та ковід-сертифікатів.
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