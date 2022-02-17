На Буковині за добу проти COVID-19 вакцинували понад тисячу людей

16 лютого в Чернівецькій області проти коронавірусу вакцинували 1 079 людей. Найбільше щепили препаратом Pfizer-BioNTech – 769.

Про це йдеться на сайті Ради національної безпеки України.

Першою дозою за добу вакцинували 546 людей.

Pfizer-BioNTech – 449 людей,

Moderna – 60,

CoronaVac – 37,

AstraZeneca – 0,

Другою дозою імунізували 174 людини:

CoronaVac – 97,

Moderna – 77,

Pfizer-BioNTech – 0,

AstraZeneca – 0,

Бустерною дозою імунізували 359 людей:

Pfizer-BioNTech – 320 людей,

Moderna – 38,

CoronaVac – 1.

Станом на 15 лютого в області першою дозою 301 445 людей, що складає 33,50% населення області. Другою дозою імунізували 290 557 людей. Додатковою – 81, бустерною – 10 039.

Що відомо

Загалом в області 148 037 випадків інфікування коронавірусом, 121 998 людей одужали, а 3 250 померли.

У лютому 2021 року у Чернівецькій області почали щепити від коронавірусу. Охочі вакцинуватися можуть зробити це у пунктах вакцинації.

У Чернівцях діє пункт допомоги з генерування ковід-сертифікатів. Суспільне зібрало запитання, з якими звертались чернівчани щодо "Дії" та ковід-сертифікатів.

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