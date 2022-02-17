На Закарпатті за добу виявили 532 випадки COVID-19

532 нові випадки COVID-19 виявили на Закарпатті 16 лютого. Такі дані повідомили на сайті Закарпатської ОДА. За добу 425 пацієнтів одужали, дев'ятеро людей з діагнозом COVID-19 померли.

Загалом в області з початку пандемії виявили 110 024 випадки COVID-19. 90 263 пацієнти подолали хворобу, 2 676 — померли.

"Відсоток завантаженості ліжок у закладах охорони здоров’я, визначених для госпіталізації пацієнтів з підозрілим/підтвердженим випадком COVID-19, – 39%", — йдеться у повідомленні.

Що відомо:

В Україні зафіксували понад 33 тисячі нових хворих на COVID-19;

Хворих на COVID-19 на Закарпатті госпіталізують у 17 лікарнях. Там виділені 1970 ліжок для пацієнтів.

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