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У передмісті Одеси відключили воду у 15 селах: яка причина
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У передмісті Одеси відключили воду у 15 селах: яка причина

Марина Повертайло
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У передмісті Одеси відключили воду у 15 селах: яка причина unsplash.com

17 лютого на Одещині відключили воду жителям 15 сіл. Про це повідомили у пресслужбі "Інфоксводоканалу".

За даними комунальної служби, відключення аварійне. Подачу води припинили для того, щоб відремонтувати ділянку магістрального водопроводу. Води не буде з 09:00 до 22:00 у таких населених пунктах:

  • Крижанівка;
  • Ліски;
  • Фонтанка;
  • Вапнярка;
  • Нова Дофінівка;
  • Чорноморське.

З 09:00 до 23:50 водопостачання припинили у селах:

  • Латівка;
  • Набережне;
  • Протопопівка;
  • Августівка;
  • Черевичне;
  • Ковалівка;
  • Еметівка;
  • Маринівка;
  • Іллінка.

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