У передмісті Одеси відключили воду у 15 селах: яка причина

17 лютого на Одещині відключили воду жителям 15 сіл. Про це повідомили у пресслужбі "Інфоксводоканалу".
За даними комунальної служби, відключення аварійне. Подачу води припинили для того, щоб відремонтувати ділянку магістрального водопроводу. Води не буде з 09:00 до 22:00 у таких населених пунктах:
- Крижанівка;
- Ліски;
- Фонтанка;
- Вапнярка;
- Нова Дофінівка;
- Чорноморське.
З 09:00 до 23:50 водопостачання припинили у селах:
- Латівка;
- Набережне;
- Протопопівка;
- Августівка;
- Черевичне;
- Ковалівка;
- Еметівка;
- Маринівка;
- Іллінка.
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