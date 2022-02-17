У передмісті Одеси відключили воду у 15 селах: яка причина

17 лютого на Одещині відключили воду жителям 15 сіл. Про це повідомили у пресслужбі "Інфоксводоканалу".

За даними комунальної служби, відключення аварійне. Подачу води припинили для того, щоб відремонтувати ділянку магістрального водопроводу. Води не буде з 09:00 до 22:00 у таких населених пунктах:

Крижанівка;

Ліски;

Фонтанка;

Вапнярка;

Нова Дофінівка;

Чорноморське.

З 09:00 до 23:50 водопостачання припинили у селах:

Латівка;

Набережне;

Протопопівка;

Августівка;

Черевичне;

Ковалівка;

Еметівка;

Маринівка;

Іллінка.

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