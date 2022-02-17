У Львові евакуювали понад 65 тисяч людей через фейкове замінування шкіл

У Львові через неправдиве повідомлення про замінування шкіл із приміщень навчальних закладів евакуювали 67 550 учнів та працівників. Про це повідомили на Telegram-каналі обласного департаменти з питань цивільного захисту.

Через повідомлення про замінування перевірили 121 школу у Львові. Вибухівки не знайшли.

Повідомлення про замінування надійшло до колцентру СБУ 16 лютого вранці. Обстеження навчальних закладів тривало майже 9 годин.

Зараз правоохоронці встановлюють особу людини, яка надіслала повідомлення про замінування. Від початку року це вже шостий випадок, коли повідомляють про замінування шкіл у Львові.

Неправдиве повідомлення про замінування – це кримінальний злочин. Відповідно до ч.1 ст.259 (завідомо неправдиве повідомлення про загрозу безпеці громадян, знищення чи пошкодження об’єктів власності) КК України у разі доведення вини, людина, яка надіслала таке повідомлення, може отримати покарання – позбавлення волі на строк від двох до шести років.

Що відомо

12 січня до правоохоронців надійшло повідомлення про замінування усіх шкіл Львова. Вчителі виводили учнів на двір та телефонували батькам, аби ті забрали дітей зі школи. Тоді перевірили 130 шкіл. Із цих навчальних закладів евакуювали 3051 вчителя та 30 906 учнів.

21 січня невідомі вдруге повідомили про замінування усіх шкіл у Львові. У жодному із навчальних закладів вибухівки не знайшли.

28 січня у Львові втретє повідомили про замінування усіх шкіл у місті. Із навчальних закладів евакуювали учнів та персонал. Того ж дня з'явилося повідомлення про замінування ТРЦ. За вказаними анонімом адресами вибухівки не знайшли.

Ввечері, 1 лютого, на "Гарячу лінію міста" надійшло повідомлення про замінування вулиць Весняна, Тракт Глинянський, Сонячна, Шевченка та Бандери.

7 лютого у Львові повідомили про замінування трьох ТРЦ. Там вибухівки не знайшли.

Пообіді, 11 лютого, у Львові знову повідомили про замінування усіх шкіл, дитячих садків та торгово-розважальних центрів у місті.

14 лютого надійшло анонімне повідомлення про замінування банку в центрі Львова.

Читайте нас у Instagram: головні новини регіону