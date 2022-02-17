Упродовж 16 лютого на Прикарпатті медики зафіксували 757 нових випадків COVID-19. Про це на Facebook-сторінці Івано-Франківського обласного центру контролю та профілактики хвороб.

Недугу виявили у 328 жителів Івано-Франківського, 217 — Коломийського, 94 — Калуського, 55 — Надвірнянського, 59 — Косівського та чотирьох — Верховинського районів. Від початку пандемії COVID-19 медпрацівники зареєстрували у 179 203 прикарпатців.

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На Івано-Франківщині впродовж 16 лютого медики зафіксували 12 летальних випадків з коронавірусом. Від початку пандемії в області з підтвердженим діагнозом COVID-19 померли 3 428 людей.

Одужання від коронавірусної хвороби за добу медпрацівники підтвердили 1 317 прикарпатцям. Загалом COVID-19 подолали 145 571 житель області.

За добу 16 лютого в Україні зафіксували 33 330 нових випадків COVID-19.

Що відомо

З 24 січня Івано-Франківщина перейшла у "червону" карантинну зону. Таке рішення ухвалили 21 січня на позачерговому засіданні Державної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій.

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