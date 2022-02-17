16 лютого у селищі міського типу Великодолинське під Одесою вантажний потяг збив чоловіка. Він вижив, повідомили у Службі з надзвичайних ситуацій.

За даними рятувальників, про травмованого чоловіка їм повідомили о 22:26. Перехожий потрапив під потяг на 22 км залізничної колії. Травмованого поклали на спеціальні ноші та перенесли до карети швидкої медичної допомоги.

Потім його транспортували до Чорноморської лікарні. У чоловіка виявили черепно-мозкову травму, струс мозку та перелом нижньої щелепи. Стан здоров'я оцінили як важкий.

У ДСНС розповіли, що наразі невідомо, чому місцевий мешканець опинився на залізничній колії та за яких умов сталася аварія. На місці працювали шість рятувальників.

ДСНС України в Одеській області У передмісті Одеси потяг збив чоловіка

ДСНС України в Одеській області Біля Великодолинського чоловік потрапив під потяг

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