16 лютого у Карпатах під час сходження на гору Смотрич заблукав турист з Києва. Мандрівник звернувся за допомогою до рятувальників. Про це Суспільне інформують в управлінні з питань цивільного захисту облдержадміністрації.
Турист — 24-річний житель Києва.
"О 17:06 мандрівник попросив допомоги в оперативно-координаційного центру Держслужби з надзвичайних ситуацій в області", — інформують в управлінні.
О 17:58 до киянина прибув волонтер й допоміг зійти з гори.
О 18:25 чоловіка доставили до притулку туристів "Смотрич", де він залишився на ночівлю.
Також рятувальники закликають мандрівників утриматися від походів у гори у зв’язку зі снігопадами та хуртовинами. 17 лютого у горах Івано-Франківської області синоптики попереджають про високу сніголавинну небезпеку (4 рівеньМожливе сходження лавин, навіть при слабких додаткових навантажень на більшості крутих схилів. Є ймовірність масового сходження середніх і великих природних лавин. Несприятливі умови.).
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