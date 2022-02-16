У Дніпрі трьом людям, які перешкоджали діяльності журналістів "Української правди" повідомили про підозру. Про це йдеться на сайті Офісу Генпрокурора.

За даними слідства, четверо людей вимагали припинити зйомку. Застосувавши силу та погрожуючи ножем, вони видалили відзняті відеоматеріали.

Вирішується питання щодо обрання всім підозрюваним запобіжних заходів.

За перешкоджання законній дільяності журналістів, незаконне вилучення зібраних журналістами матеріалів і технічних засобів, а також за викрадення чужого майна їм загрожує до шести років позбавлення волі.

Також слідчі встановлюють особу, яка погрожувала вбивством одному з журналістів.

Що відомо

Біля термінала аеропорту міста Дніпро 13 лютого невідомі напали на знімальну групу видання "Українська правда". Погрожуючи ножем, в оператора забрали телефон і вимагали пароль від телефону, щоб видалити відео.

Міністр внутрішніх справ Денис Монастирський повідомив, що причетні до нападу журналістів встановлені і понесуть кримінальну відповідальність.

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