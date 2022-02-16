На Житомирщині за добу, 16 лютого, підтвердили коронавірус у 1 497 жителів області. Померли семеро людей.

Про це 17 лютого повідомила пресслужба Житомирської облдержадміністрації з посиланням на директора обласного лабораторного центру Зиновія Парамонова.

16 лютого лабораторний центр провів 1 868 досліджень на наявність захворювання – у 1 497 жителів області підтвердили діагноз. Активними хворими на коронавірус наразі є 26 603 жителі Житомирщини.

Від ускладнень коронавірусу померли ще семеро людей:

два чоловіки віком 73 та 79 років – жителі Житомира;

37-річна жителька Чуднова;

дві жінки віком 70 та 89 років – жительки Бердичева;

71-річний житель Житомирського району;

82-річний житель Бердичівського району.

Загалом серед жителів області, хворих на COVID-19, офіційно зареєстровані 3 485 летальних випадків. Найбільше людей померли у Житомирі – 959 жителів, Бердичеві – 301, Коростені – 257 та Новограді-Волинському – 193.

16 лютого одужання від коронавірусу підтвердили у 2 152 жителів області.

Від початку пандемії на Житомирщині захворіли на коронавірус 185 924 жителі, з яких 155 836 вже одужали.

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