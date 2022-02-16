На Житомирщині за добу, 16 лютого, підтвердили коронавірус у 1 497 жителів області. Померли семеро людей.
Про це 17 лютого повідомила пресслужба Житомирської облдержадміністрації з посиланням на директора обласного лабораторного центру Зиновія Парамонова.
16 лютого лабораторний центр провів 1 868 досліджень на наявність захворювання – у 1 497 жителів області підтвердили діагноз. Активними хворими на коронавірус наразі є 26 603 жителі Житомирщини.
Від ускладнень коронавірусу померли ще семеро людей:
- два чоловіки віком 73 та 79 років – жителі Житомира;
- 37-річна жителька Чуднова;
- дві жінки віком 70 та 89 років – жительки Бердичева;
- 71-річний житель Житомирського району;
- 82-річний житель Бердичівського району.
Загалом серед жителів області, хворих на COVID-19, офіційно зареєстровані 3 485 летальних випадків. Найбільше людей померли у Житомирі – 959 жителів, Бердичеві – 301, Коростені – 257 та Новограді-Волинському – 193.
16 лютого одужання від коронавірусу підтвердили у 2 152 жителів області.
Від початку пандемії на Житомирщині захворіли на коронавірус 185 924 жителі, з яких 155 836 вже одужали.
Читайте також
- 130 мільйонів на дорогу – у Житомирі почали капітальний ремонт вулиці Київської.
- У Житомирі суд виявив порушення у рішенні виконкому про відміну конкурсів на посади директорів шкіл.
- На Житомирщині стягнули збитки з компанії, яка скинула 100 тонн львівського сміття у селі Будичани.
- У центрі Житомирі просідає та ламається тротуарна плитка. Хто її ремонтуватиме.