На території Полтавської області 17 лютого оголосили жовтий рівень небезпечності. Це пов’язано з погодними умовами, йдеться на сайті Укргідрометцентру.

Удень 17 лютого на Полтавщині прогнозують вітер до 12 метрів за секунду, але можливі пориви до 15–20 метрів за секунду. Через це в області й оголосили про жовтий рівень небезпечності. Вночі та вранці місцями буде туман.

Фото: Укргідромедцентр На Полтавщині прогнозують штормовий вітер

Крім того, на наступну добу в області прогнозують хмарну погоду, а місцями невеликі опади. Температура на Полтавщині вночі буде від 2 морозу до 3 тепла, вдень 3–8 градусів вище нуля.

Згідно з даними на сайті Укргідрометцентру, жовтий рівень небезпечності оголосили на 17 лютого в усіх регіонах України.

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