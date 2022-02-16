Поліцейські під час нічного патрулювання в Мукачеві на вулиці Лучкая зупинили автівку через порушення ПДР. Про це повідомляє Патрульна поліція Закарпатської області на сторінці у Facebook.

Водій, ймовірно, був стані наркотичного сп’яніння, від проходження огляду він відмовився. Під час спілкування з правоохоронцями нервував, намагався щось сховати у куртці, а в результаті кинувся тікати. Його одразу ж наздогнали і зупинили, після перевірки, знайшли наркотики. На місце викликали слідчо-оперативну групу. Наразі поліція відкрила кримінальне провадження за статтею 309 .

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