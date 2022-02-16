Жителя Кіровоградської області підозрюють у контрабанді боєприпасів до Російської Федерації. Про це Суспільному розповіла речниця управління Служби безпеки України в регіоні Юлія Ткач. З її слів, чоловік зізнався у скоєному.
За інформацією Юлії Ткач, чоловік – раніше судимий. Його затримали на спробі відправити за кордон 100 бойових набоїв, прихованих у посилці з побутовими предметами.
Під час обшуків вдома у затриманого працівники Служби безпеки України знайшли поштові квитанції та чорнові записи щодо переправленого за кордон.
Чоловікові повідомили про підозру за статтями:
- "Контрабанда зброї або боєприпасів". Санкція статті – позбавлення волі на строк від трьох до семи років.
- "Носіння, зберігання, придбання, передача чи збут бойових припасів". Санкція статті – позбавлення волі на строк від трьох до семи років.
Зі слів Юлії Ткач, через повну співпрацю зі слідством, зізнання у контрабанді та розкаяння, до підозрюваного не застосовували запобіжних заходів. Слідчі встановлюють, звідки чоловік отримував боєприпаси.
Що відомо
Відповідно до статті 62 Конституції України, особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.
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