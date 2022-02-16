Бронзові медалі з Туреччини привезли хмельницькі велосипедисти

Велосипедисти з Хмельниччини вибороли бронзові медалі у змаганнях в Туреччині. Про це інформує пресслужба Хмельницької облдержадміністрації.

Міжнародні рейтингові змагання з велосипедного спорту – маунтенбайк в гонці крос-кантрі “Karaburun MTB Cup C2 “ відбувалися 12-13 лютого у турецькому місті Анталія. Хмельницькі спортсмени здобули дві медалі. Зокрема, в категорії “чоловіки-еліта” Дмитро Тітаренко посів 3 місце, також бронзову медаль отримала Ірина Попова в категорії “жінки-еліта”.

Наступний старт гонки категорії С2 відбудеться у Туреччині 26-27 лютого.

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