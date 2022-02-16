На вулиці Головній в Чернівцях 17-річний водій мотоцикла "Spark" зіткнувся з припаркованим автомобілем "Mercedes-Benz". Від удару його відкинуло в автомобіль "Volkswagen Touran". Хлопця та його 17-річну пасажирку доставили до лікарні.

Про це повідомили на сайті управління нацполіції області.

У хлопця діагностували перелом руки, а в дівчини – травму голови та живота. Їх шпиталізували для огляду.

Місце аварії. фото: ГУНП в Чернівецькій області

Аварія трапилась в обід 16 лютого. За фактом ДТП слідчі вирішують питання про внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань.

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