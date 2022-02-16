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Патріотичний трамвай. До Дня єднання Миколаєвом курсує прикрашений електротранспорт
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Патріотичний трамвай. До Дня єднання Миколаєвом курсує прикрашений електротранспорт

Дар'я Свистуха
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Патріотичний трамвай. До Дня єднання Миколаєвом курсує прикрашений електротранспорт Фото: КП "Миколаївелектротанс"

Працівники комунального підприємства "Миколаївелектротранс" до Дня єднання прикрасили трамвай в стилі державної символіки. За допомогою неонової стрічки зробили герб та прапор України на передній частині вагону.

Інформацію про це кореспондентам Суспільного підтвердила речниця підприємства "Миколаївелектротранс" Катерина Висоцька.

Трамвай з номером 1114 рухатиметься різними маршрутами міста. 16 лютого він курсуватиме маршрутом №3 "Чорноморський суднобудівний завод ― 10-а Воєнна"

  • відправлення від ЧСЗ: 18:19, 19:34;
  • відправлення від 10-ї Воєнної: 17:50, 19:07.
До Дня єднання! Миколаєвом курсує патріотичний трамвайФото: КП "Миколаївелектротанс"

Патріотичний трамвай

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За словами речниці "Миколаївелектротрансу", конкретних термінів скільки днів курсуватиме "патріотичний трамвай" поки немає, графік на інші дні публікуватимуть на офіційній сторінці підприємства.

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