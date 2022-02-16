Працівники комунального підприємства "Миколаївелектротранс" до Дня єднання прикрасили трамвай в стилі державної символіки. За допомогою неонової стрічки зробили герб та прапор України на передній частині вагону.
Інформацію про це кореспондентам Суспільного підтвердила речниця підприємства "Миколаївелектротранс" Катерина Висоцька.
Трамвай з номером 1114 рухатиметься різними маршрутами міста. 16 лютого він курсуватиме маршрутом №3 "Чорноморський суднобудівний завод ― 10-а Воєнна"
- відправлення від ЧСЗ: 18:19, 19:34;
- відправлення від 10-ї Воєнної: 17:50, 19:07.
Фото: КП "Миколаївелектротанс"
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За словами речниці "Миколаївелектротрансу", конкретних термінів скільки днів курсуватиме "патріотичний трамвай" поки немає, графік на інші дні публікуватимуть на офіційній сторінці підприємства.