logo logo
Майже 6 тис грн за гігакалорію. Криворізькі підприємці провели акцію проти високих тарифів на тепло
ПРОТЕСТИБІЗНЕСРегіони

Майже 6 тис грн за гігакалорію. Криворізькі підприємці провели акцію проти високих тарифів на тепло

Аліна Горбань Віктор Могуров
·
Майже 6 тис грн за гігакалорію. Криворізькі підприємці провели акцію проти високих тарифів на тепло Суспільне Дніпро

16 лютого під будівлею Криворізької міської ради підприємці провели акцію проти високих тарифів на опалення. За словами учасниці акції Анжели Воронової, вона сплачує 5 800 грн. за 1 гігакалорію.

Учасники акції вимагали змінити систему нарахувань та встановити для представників приватного бізнесу тарифи, які діють для населення.

"З 28 січня у методиці 315 відмінили коефіцієнт 1,5. Тобто у лютому тепло буде нижче 30% для ФОПів", - говорить учасник акції Володимир Семенчук.

Чоловік додає: представники бізнесу разом з посадовцями міськради створили спеціальну робочу групу, яка збирається щотижня та розробляє проекти пропозицій до Верховної Ради, Уряду та Президента, аби зменшити тариф.

Майже 6 тис грн за гкалорію. Криворізькі підприємці провели акцію проти високих тарифів на опаленняСуспільне Дніпро

На сьогодні у Кривому Розі населення сплачує 1 701 грн. за 1 гкалорію, для підприємців тарив - 5 800 гр за 1 гкалорію

Вимоги ініціативної групи підприємців:

  • Віднести громадян- власників нежитлових вбудованих приміщень, розташованих у багатоквартирних будинках, до категорії " населення " з відповідним перерахунком всіх платежів за опалювальний період 2021-2022 роки. Різницю в тарифі покрити з бюджету міста , як це зроблено для населення.
  • Зменшити ставки орендної плати та податку за землі громадської забудови до яких віднесено всі заклади торгівлі з 1.2 % до 0.6 % .
  • На 2022 рок не підвищувати податок на нерухомість і зоставити його на мінімально допустимому рівні , як і раніше
  • Відновити права громадян та ФОП, як споживачів послуг, вільно обирати поставника послуг, або відмовитись від них взагалі.

Наразі підприємцям вдалось скасувати нарахування з підвищеним коефіцієнтом у 1,5 гігакалорій, що дозволить знизити загальну суму у платівках за тепло.

Читайте також

Читайте нас у Telegram: Суспільне Дніпро

Категорії
РозслідуванняПолітикаЕкономікаКультураСвітСпортВідеоПодіїТоп дняПриродаРегіониСтильДітиНаукаТехнологіїУрбаністикаЇжаДомашні твариниЛюди