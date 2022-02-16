16 лютого під будівлею Криворізької міської ради підприємці провели акцію проти високих тарифів на опалення. За словами учасниці акції Анжели Воронової, вона сплачує 5 800 грн. за 1 гігакалорію.

Учасники акції вимагали змінити систему нарахувань та встановити для представників приватного бізнесу тарифи, які діють для населення.

"З 28 січня у методиці 315 відмінили коефіцієнт 1,5. Тобто у лютому тепло буде нижче 30% для ФОПів", - говорить учасник акції Володимир Семенчук.

Чоловік додає: представники бізнесу разом з посадовцями міськради створили спеціальну робочу групу, яка збирається щотижня та розробляє проекти пропозицій до Верховної Ради, Уряду та Президента, аби зменшити тариф.

Суспільне Дніпро На сьогодні у Кривому Розі населення сплачує 1 701 грн. за 1 гкалорію, для підприємців тарив - 5 800 гр за 1 гкалорію

Вимоги ініціативної групи підприємців:

Віднести громадян- власників нежитлових вбудованих приміщень, розташованих у багатоквартирних будинках, до категорії " населення " з відповідним перерахунком всіх платежів за опалювальний період 2021-2022 роки. Різницю в тарифі покрити з бюджету міста , як це зроблено для населення.

Зменшити ставки орендної плати та податку за землі громадської забудови до яких віднесено всі заклади торгівлі з 1.2 % до 0.6 % .

На 2022 рок не підвищувати податок на нерухомість і зоставити його на мінімально допустимому рівні , як і раніше

Відновити права громадян та ФОП, як споживачів послуг, вільно обирати поставника послуг, або відмовитись від них взагалі.

Наразі підприємцям вдалось скасувати нарахування з підвищеним коефіцієнтом у 1,5 гігакалорій, що дозволить знизити загальну суму у платівках за тепло.

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