Полтавець отримав платіжку за опалення, яким він не користувався: у чому справа

Полтавцю Володимиру Саміло нарахували близько 3,5 тисяч гривень за спожиту теплову енергію у його магазині. Опалення у приміщенні, каже чоловік, він не вмикав упродовж семи років. Має індивідуальний лічильник, на якому перекрив крани. За словами речника підприємства "Полтаватеплоенерго" Олександра Циганка, якщо приміщення підключене до загальнобудинкової системи опалення, то все рівно має сплачувати гроші.

На першому поверсі полтавської багатоповерхівки розташований магазин, де працює Наталія Турченко. Термометр у приміщенні показує до 13 градусів тепла.

Фото: Суспільне Полтава Термометр у приміщенні магазину

"Зараз нормально, комфортно. Люди, бігаєш. Тому я не можу сказати, що в магазині холодно. Зим як таких зараз же немає, морозів немає", — каже продавчиня Наталія Турченко.

Сім років у приміщенні опалення не вмикають, бо з ним було спекотно, каже власник магазину.

"І по 25, до 30 градусів (тепла – ред.). Відчиняли центральні двері, відчиняли аварійні двері і протягували, бо температура висока була. До того ж холодильників стільки. Вони виробляли (тепло – ред.)", — говорить власник магазину Володимир Саміло.

Фото: Суспільне Полтава Приміщення магазину

Через це, говорить Володимир Саміло, встановили індивідуальний лічильник і перекрили біля нього кран, аби теплова енергія у приміщення не надходила. Однак, за грудень 2021-го отримали заборгованість за її споживання.

"Умовно-змінна – це за використання теплової енергії. І от вони пишуть, що я використав теплової енергії 0,58 гігакалорій. Я не користуюся, але мені виставили 0,58 гігакалорій. І ця сума складає 1 908 (гривень – ред.).Третій пункт – теж умовно-змінна. Складає 0,32 гігакалорії. І сума складає 1 521 (гривня – ред.)", — говорить власник магазину.

Нарахування у платіжці з’явилися згідно із методикою розподілу між споживачами обсягів спожитих у будівлі комунальних послуг. Її запровадили від грудня 2021-го, каже речник підприємства "Полтаватеплоенерго".

"Якщо мешканець має індивідуальний тепловий лічильник, якщо він споживав упродовж розрахункового періоду теплову енергію менше, ніж у середньому по будинку, тоді йому донараховується до 50 відсотків мінімального по будинку обсягу споживання теплової енергії", — каже речник підприємства "Полтаватеплоенерго" Олександр Циганок.

Фото: Суспільне Полтава Лічильник обліку теплової енергії у приміщенні магазину

За словами Олександра Циганка, це тому, що до приміщення тепло надходило із сусідніх квартир.

"У багатоповерховому будинку тепло споживається не індивідуально, а загалом, спільно. Тому існує частина тепла, котра споживається у місцях загального користування. Місця загального користування – це не лише сходові клітки, а це загалом перетікання тепла між різними квартирами, поміж більш нагрітими і менш нагрітими", — говорить виконавчий директор асоціації "Енергоефективні міста України" Святослав Павлюк.

Відтак суму, яку нарахували за спожите тепло, доведеться сплачувати власнику приміщення, розповів речник "Полтаватеплоенерго" Олександр Циганок.