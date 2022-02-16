Управління королівського товариства Таїланду 16 лютого оголосило про офіційне перейменування столиці країни Бангкока — вона матиме назву Крунг Тхеп Маха Накхон, що перекладається як "Місто янголів, велика столиця".

Про це йдеться в повідомленні на сайті Управління.

Рішення відомства є лише першим кроком на шляху до перейменування Банкгока: його ще має затвердити комітет, що відповідає за аналіз законопроєктів. У ньому також пропонується уточнити написання столиці Малайзії Куала-Лумпуру і дозволити подвійну форму італійської столиці Рима.

Представниця тайського уряду Ратчда Дханадірек пояснила, що навіть у разі затвердження рішення про перейменування Бангкока кардинальних змін не буде: нова назва Крунг Тхеп Маха Накхон буде офіційною, але стара (Бангкок) використовуватиметься і далі як неофіційна.

Назву "Бангкок" широко використовують з 2001 року — так само після рішення Управління королівського товариства Таїланду. Вона походить від назви одного зі старих районів тайської столиці, яка тривалий час фігурувала в повсякденному мовленні.

Офіційна ж назва столиці Таїланду налічує 168 літер в оригіналі й має такий вигляд: krungthepmahanakhonamonrattanakosinmahintharaayuthayamahadilokphopnoppharatratchathaniburiromudomratchaniwetmahasathanamonpimanawatansathitsakkathattiyawitsanukamprasit. Вона занесена в Книгу рекордів Гіннеса як найдовша назва географічного місця у світі.

У перекладі вона означає: "Місто янголів, велике місто, місто — вічний скарб, неприступне місто бога Індри, велична столиця світу, обдарована дев'ятьма дорогоцінними каменями, щасливе місто, сповнений достатку грандіозний Королівський Палац, що нагадує божественну обитель, де царює перетворений бог, місто, подароване Індрою і збудоване Вішвакарманом".

Підписуйтесь на розсилку Суспільного — головні новини та тексти тижня в одному листі.

Читайте нас у Telegram: головні новини України та світу