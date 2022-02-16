Управління королівського товариства Таїланду 16 лютого оголосило про офіційне перейменування столиці країни Бангкока — вона матиме назву Крунг Тхеп Маха Накхон, що перекладається як "Місто янголів, велика столиця".
Про це йдеться в повідомленні на сайті Управління.
Рішення відомства є лише першим кроком на шляху до перейменування Банкгока: його ще має затвердити комітет, що відповідає за аналіз законопроєктів. У ньому також пропонується уточнити написання столиці Малайзії Куала-Лумпуру і дозволити подвійну форму італійської столиці Рима.
Представниця тайського уряду Ратчда Дханадірек пояснила, що навіть у разі затвердження рішення про перейменування Бангкока кардинальних змін не буде: нова назва Крунг Тхеп Маха Накхон буде офіційною, але стара (Бангкок) використовуватиметься і далі як неофіційна.
Назву "Бангкок" широко використовують з 2001 року — так само після рішення Управління королівського товариства Таїланду. Вона походить від назви одного зі старих районів тайської столиці, яка тривалий час фігурувала в повсякденному мовленні.
Офіційна ж назва столиці Таїланду налічує 168 літер в оригіналі й має такий вигляд: krungthepmahanakhonamonrattanakosinmahintharaayuthayamahadilokphopnoppharatratchathaniburiromudomratchaniwetmahasathanamonpimanawatansathitsakkathattiyawitsanukamprasit. Вона занесена в Книгу рекордів Гіннеса як найдовша назва географічного місця у світі.
У перекладі вона означає: "Місто янголів, велике місто, місто — вічний скарб, неприступне місто бога ІндриІндра — древнє ведичне божество дощу, грому і блискавки., велична столиця світу, обдарована дев'ятьма дорогоцінними каменями, щасливе місто, сповнений достатку грандіозний Королівський Палац, що нагадує божественну обитель, де царює перетворений бог, місто, подароване Індрою і збудоване ВішвакарманомВішвакарман — в індуїстської міфології божественний майстер, творець всесвіту. ".
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