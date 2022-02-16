Легіонери Дейшон Френсіс та Ясін Джозеф – гравці баскетбольного клубу "Запоріжжя" – залишили команду та виїхали з України.
Про це повідомили на офіційному сайті клубу.
"Відповідно до вимог американського та канадського урядів щодо термінової евакуації з України, нашу команду залишили двоє легіонерів – Дейшон Френсіс та Ясін Джозеф", – йдеться у повідомленні.
Решта легіонерів продовжують тренуватися у складі команди на виїзді в Тернополі.
Як раніше повідомляло Суспільне, баскетбольний клуб "Запоріжжя" підписав угоди з 25-річним американським легіонером Дейшоном Френсісом та 24-річним канадським захисником Ясіном Джозефом в липні минулого року.
Суспільне звернулося до пресслужби клубу, щоб отримати коментар стосовно того, чи мають намір баскетболісти повернутись до складу команди. Коментувати ситуацію нам відмовились.
Що відомо
- США закликали громадян не їздити в Україну через посилення загрози російських військових дій та COVID-19. Американцям, які перебувають в Україні, радять виїхати комерційним або приватним шляхом.
- Австралія, Німеччина і Канада оголосили про евакуацію частини дипломатів та їхніх сімей з України, а Велика Британія заявила про скорочення складу дипломатичної місії.
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