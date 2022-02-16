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Двоє легіонерів БК "Запоріжжя" покинули клуб через вимогу своїх країн терміново евакуюватися
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Двоє легіонерів БК "Запоріжжя" покинули клуб через вимогу своїх країн терміново евакуюватися

Ольга Яковлева
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Двоє легіонерів БК "Запоріжжя" покинули клуб через вимогу своїх країн терміново евакуюватися Фото з Facebook-сторінки БК "Запоріжжя"

Легіонери Дейшон Френсіс та Ясін Джозеф – гравці баскетбольного клубу "Запоріжжя" – залишили команду та виїхали з України.

Про це повідомили на офіційному сайті клубу.

"Відповідно до вимог американського та канадського урядів щодо термінової евакуації з України, нашу команду залишили двоє легіонерів – Дейшон Френсіс та Ясін Джозеф", – йдеться у повідомленні.

Решта легіонерів продовжують тренуватися у складі команди на виїзді в Тернополі.

Як раніше повідомляло Суспільне, баскетбольний клуб "Запоріжжя" підписав угоди з 25-річним американським легіонером Дейшоном Френсісом та 24-річним канадським захисником Ясіном Джозефом в липні минулого року.

Суспільне звернулося до пресслужби клубу, щоб отримати коментар стосовно того, чи мають намір баскетболісти повернутись до складу команди. Коментувати ситуацію нам відмовились.

Що відомо

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