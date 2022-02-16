Легіонери Дейшон Френсіс та Ясін Джозеф – гравці баскетбольного клубу "Запоріжжя" – залишили команду та виїхали з України.

Про це повідомили на офіційному сайті клубу.

"Відповідно до вимог американського та канадського урядів щодо термінової евакуації з України, нашу команду залишили двоє легіонерів – Дейшон Френсіс та Ясін Джозеф", – йдеться у повідомленні.

Решта легіонерів продовжують тренуватися у складі команди на виїзді в Тернополі.

Як раніше повідомляло Суспільне, баскетбольний клуб "Запоріжжя" підписав угоди з 25-річним американським легіонером Дейшоном Френсісом та 24-річним канадським захисником Ясіном Джозефом в липні минулого року.

Суспільне звернулося до пресслужби клубу, щоб отримати коментар стосовно того, чи мають намір баскетболісти повернутись до складу команди. Коментувати ситуацію нам відмовились.

Що відомо

США закликали громадян не їздити в Україну через посилення загрози російських військових дій та COVID-19. Американцям, які перебувають в Україні, радять виїхати комерційним або приватним шляхом.

Австралія, Німеччина і Канада оголосили про евакуацію частини дипломатів та їхніх сімей з України, а Велика Британія заявила про скорочення складу дипломатичної місії.

Читайте також: Загроза вторгнення РФ: понад 20 країн радять своїм громадянами виїхати з України. Що це означає

Підписуйтеся на Суспільне Запоріжжя у Viber або в Telegram