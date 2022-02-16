Суд Європейського Союзу 16 лютого відхилив позовні вимоги Польщі та Угорщини скасувати штрафи з боку Європейської комісії, які та наклала через недотримання державами-членами принципу верховенства права.

Про це йдеться в повідомленні Суду ЄС.

Польща і Угорщина оскаржували ухвалу Європейського парламенту та Ради ЄС від грудня 2020 року, яка дозволяє призупиняти фінансову допомогу державам-членам, якщо ситуація в них загрожує принципу верховенства права.

Варшава і Будапешт стверджували, що рішення Європарламенту і Ради не має правової основи в Договорі про ЄС, а призупинення фінансової допомоги є перевищенням повноважень Брюсселя. Позицію Європарламенту і Ради ЄС підтримали Єврокомісія, а також Бельгія, Данія, Ірландія, Іспанія, Люксембург, Нідерланди, Німеччина, Фінляндія, Франція і Швеція.

Суд ЄС ухвалив, що механізм блокування фінансової допомоги Євросоюзу може бути задіяний, якщо існують "обґрунтовані підстави вважати, що держава-член не лише порушила принцип міжнародного права, а й що таке порушення серйозно загрожує належному управлінню фінансів ЄС".

"Належне управління коштами бюджету фінансовими інтересами ЄС може бути вкрай скомпрометоване порушеннями принципу верховенства права, який держава-член зобов’язалася дотримуватися", — йдеться у висновку Суду ЄС. Тому він вирішив відхилити скарги Польщі та Угорщини.

Як зазначає Reuters, механізм призупинення фінансування повинен затвердити Європейський парламент, але там і раніше підтримували цю ідею. У такому разі Польща може недоотримати до 75 мільярдів євро фінансової допомоги, а Угорщина — до 22,5 мільярда євро. Ще раніше Єврокомісія заблокувала Польщі транш у 36 мільярдів євро й Угорщині — на 7 мільярдів для відновлення економіки після пандемії COVID-19.

Міністерка Угорщини Юдіт Варга вже назвала рішення Суду Європейського Союзу політичним і пов’язаним із прийдешнім референдумом про так звану заборону гей-пропаганди серед неповнолітніх. А речник польського уряду Пьотр Мюллер сказав, що рішення є "небезпечною тенденцією, яка може спричинити правову невизначеність усередині ЄС".

Що відомо

Європейська комісія вважає, що в Польщі та Угорщині порушується принцип верховенства права. У випадку Польщі йдеться про судову реформу, яка призвела, на думку ЄС, до позбавлення суддів незалежності, а у випадку Угорщини — утиски прав спільноти ЛГБТ+ і міграційну політику, яка суперечить загальноєвропейській.

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