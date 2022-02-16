На Рівненщині відібрали чотири проєкти, які профінансують з обласного бюджету. Про це повідомили на сайті облдержадміністрації. Усі вони стосуються культурної сфери. На реалізацію кожного дадуть по 25 тисяч гривень.

На конкурс подали 21 грантову заявку. Чотири з них отримають кошти на реалізацію:

"Відновлення композиторської спадщини Казимира Любомирського», авторка Руслана Варнава;

"Облаштування інклюзивного театрального простору "Погляд в тобі", авторка Олена Корсун;

"Цикл заходів "Танцюючий Мізоч" до 700-ліття семи сіл Мізоцької громади", авторка Надія Одарчук;

"Видання артбуку "Майстри Рівненщини", авторка Орися Рябунець.

Відновлення композиторської спадщини Казимира Любомирського

Цей проєкт полягає у виданні творів князя Казимира Любомирського. На конкурс його подала художня керівниця обласної філармонії Руслана Варнава. За її словами, ідею оприлюднити композиторську спадщину князя мав колишній художній керівник Сергій Кульчинський.

Для видання обрали 15 фортепіанних мініатюр. Загалом, за словами Руслани Варнави, Казимир Любомирський є автором близько 60. Видання цих нот філармонія хоче пов'язати із фестивалем "Рівненські класичні резиденції", що планують у травні 2022 року. На ньому виконуватимуть твори князя і презентуватимуть збірник.

"Його не будемо продавати, а будемо дарувати бібліотекам, музичним навчальним закладам області. Ці мініатюри посильні для дітей старших класів музичної школи. Ноти Казимира Любомирського на теренах України не видавалися. Вони видавалися у Польщі. Тобто Сергій Кульчицький сканував варшавське видання, яке датується кінцем 19 століття. І по тих сканах наша працівниця набирала ноти", – повідомила жінка.

Точна кількість примірників стане відома, коли вони звернуться в типографію, додає Руслана Варнава.

Що відомо

Казимир Любомирський (1813–1871) – князь із роду Любомирських, які понад дві сотні років володіли Рівним і мали тут свою резиденцію. У 1858 році розпочав будівництво католицького костелу, що нині слугує органним залом обласної філармонії.

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