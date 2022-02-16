Документальний фільм "Дорога смерті "Рівне-Сосонки", виготовлений на замовлення Рівненської філії Суспільного, відтепер доступний англомовній аудиторії. 16 лютого прем'єрний показ версії з субтитрами англійською влаштували іноземним студентам Національного університету водного господарства та природокористування.

Історичний документальний фільм "Дорога смерті "Рівне-Сосонки" розповідає про одну з наймасовіших в історії України акцій Голокосту. В урочищі околиці Рівного у листопаді 1941 року нацисти вбили 17,5 тисяч людей.

Відтепер завдяки субтитрам англійською про факти Голокосту у Рівному зможуть дізнатися глядачі з інших країн, розповів продюсер філії Сергій Татаренко.

"Єврейська громада Рівного нам порадила, що доречно зробити субтитри англійською мовою, щоб цей фільм могли переглянути за межами України, адже тема Голокосту актуальна і в США, і в усьому світі", – пояснив Сергій Татаренко.

Англійську мову можна вибрати в меню субтитрів

16 лютого фільм із субтитрами англійською мовою презентували іноземним студентам Національного університету водного господарства та природокористування.

"Англомовне субтитрування допомогло мені ліпше зрозуміти ідею фільму. Це цікава стрічка, я зрозумів, що євреї з Рівного були вбиті німцями під час війни, це жахливо і дуже сумно", – поділився враженнями студент з Марокко Юнес Атарі.

Фото: Суспільне Рівне

Студенти прийшли на перегляд за власним бажанням, зазначила проректорка НУВГП Наталія Савіна.

"Іноземні студенти тут знаходяться свідомо. Чому? Тому що вони сюди приїхали набути не тільки знання, освіту, диплом, вони підвищують свій людський рівень. Я вважаю, що Суспільне зробило дуже класний фільм", – зауважила Наталія Савіна.

Документальну стрічку про наймасовіший розстріл євреїв на Рівненщині і третій за кількістю жертв в Україні, після Кам'янця-Подільського і Бабиного Яру в Києві, зняли для Суспільного вінницькі документалісти з агенції "Фенікс Медіа". У Міжнародний день пам’яті жертв Голокосту, 27 січня його презентували в ефірі усі регіональні телеканали Суспільного.

Читайте нас у Telegram: екстрені новини та щоденні підсумки

Підписуйтесь на рівненське Суспільне у Viber

Долучайтесь до нас в Instagram