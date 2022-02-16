У Хмельницькому вирішили продовжити екологічну акцію "Пакет пакетів", яку організував офіс "Розумне довкілля. Хмельницький". Попередньо, акція повинна була тривати з 1 по 15 лютого.
Про це повідомили на сторінці спільноти у Фейсбук.
За їхньою інформацією, впродовж 15 днів, з 1 по 15 лютого, у Хмельницькому, вдалося зібрали 121,5 кілограма поліетилену.
Фото: Суспільне Поділля
"Увесь зібраний поліетилен під час акції «Пакет пакетів» відправимо на переробку. Завдяки вам усі ці пакети не потраплять на полігон, а стануть сировиною для виготовлення нових речей. Також ми вирішили ще на місяць залишити контейнери для збору поліетилену", - йдеться у повідомлені.
Перелік локацій де можна утилізувати пакети.
Що відомо
- Чи готові у Хмельницькому відмовитися від пластикових пакетів
- У Хмельницькому розпочали екоакцію "Пакет пакетів"