У Хмельницькому вирішили продовжити екологічну акцію "Пакет пакетів", яку організував офіс "Розумне довкілля. Хмельницький". Попередньо, акція повинна була тривати з 1 по 15 лютого.

Про це повідомили на сторінці спільноти у Фейсбук.

За їхньою інформацією, впродовж 15 днів, з 1 по 15 лютого, у Хмельницькому, вдалося зібрали 121,5 кілограма поліетилену.

Фото: Суспільне Поділля У Хмельницькому завершили екоакцію "Пакет пакетів". Скільки кілограмів поліетилену вдалося зібрати

"Увесь зібраний поліетилен під час акції «Пакет пакетів» відправимо на переробку. Завдяки вам усі ці пакети не потраплять на полігон, а стануть сировиною для виготовлення нових речей. Також ми вирішили ще на місяць залишити контейнери для збору поліетилену", - йдеться у повідомлені.

Перелік локацій де можна утилізувати пакети.

Що відомо